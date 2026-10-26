Elektabilitas Anies Konsisten di 3 Besar, NasDem Siap Mengusung?

jpnn.com, JAKARTA - Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni menyebut urusan kontestasi politik 2029 masih jauh dan elektabilitas tokoh nasional yang saat ini eksis masih fluktuatif.

Hal demikian dikatakan dia saat ditanya awak media soal elektabilitas eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang konsisten di tiga besar berdasarkan lembaga survei.

"Pemilu masih panjang, ya. Jadi, survei bisa naik dan turun ke para tokoh yang memang eksis pada saat ini," kata Sahroni menjawab awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/10).

Adapun, NasDem bersama PKB dan PKS mendukung Anies bersama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Capres-Cawapres 2024.

Setelah kontestasi politik, NasDem menyatakan mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang terpilih sebagai Presiden dan Wapres RI.

Sahroni mengatakan hasil survei terkait elektabilitas tokoh belum tentu menjadi pertimbangan NasDem mengusung kandidat pada 2029.

"Enggaklah, pertimbangan NasDem masih panjang, ya," ujar legislator Komisi III DPR RI itu.

Toh, kata Sahroni, NasDem saat ini fokus mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029, sehingga tak memikirkan isu kontestasi politik.