Elektabilitas Prabowo Anjlok ke 9,8 Persen, Efriza Sebut Akumulasi Kekecewaan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai penurunan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto dalam survei SMRC berpotensi mencerminkan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Menurut Efriza, persoalan ekonomi, harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, hingga efektivitas program prioritas pemerintah dapat memengaruhi penilaian publik terhadap kepemimpinan Prabowo.

“Dalam politik, penurunan elektabilitas petahana tentunya dipengaruhi oleh persepsi terhadap kinerja pemerintah, terutama akumulasi kekecewaan terhadap persoalan ekonomi, harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, serta efektivitas program prioritas pemerintah,” kata Efriza kepada JPNN, Minggu (18/10).

Dia menilai penurunan elektabilitas yang signifikan semestinya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera memperbaiki kinerja.

Namun, Efriza mengingatkan bahwa angka elektabilitas dalam survei tetap perlu dibaca secara cermat dengan memperhatikan pertanyaan, waktu pengambilan data, dan indikator yang digunakan.

“Penurunan elektabilitas tidak selalu berarti penolakan total terhadap kepemimpinan presiden, melainkan dapat menjadi bentuk peringatan dari masyarakat agar pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan publik,” ujarnya.

Efriza menegaskan, pemerintah perlu membuktikan keberhasilan kebijakan melalui hasil konkret yang dirasakan masyarakat.

Dia juga mengingatkan bahwa penurunan dukungan publik berpotensi memengaruhi kalkulasi politik partai-partai yang telah menyatakan dukungan kepada Prabowo untuk Pilpres 2029.