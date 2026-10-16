Elektabilitas Prabowo Menuju Pilpres 2029 Terancam? Efriza Ingatkan soal Kepercayaan Rakyat

jpnn.com - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai hasil survei Celios dan Kabinet Bayangan yang menunjukkan 55 persen responden tidak akan memilih kembali Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 menjadi peringatan politik bagi pemerintah.

Menurut dia, angka tersebut mengindikasikan adanya potensi tantangan dalam mempertahankan dukungan publik apabila kinerja pemerintahan tidak menunjukkan perbaikan yang dirasakan masyarakat.

Hasil survei itu memunculkan pertanyaan apakah penurunan penerimaan publik pada tahun kedua pemerintahan akan menjadi hambatan bagi Prabowo untuk kembali memenangkan kontestasi pada 2029.

Efriza mengatakan hasil survei saat ini belum dapat dijadikan kepastian mengenai hasil pemilihan presiden mendatang.

Preferensi pemilih masih dapat berubah seiring perkembangan kinerja pemerintah dan dinamika politik menjelang pemilu.

“Angka ini menjadi peringatan politik bagi Prabowo. Ada potensi kekecewaan publik yang harus dicermati, terutama jika masyarakat belum merasakan perbaikan kesejahteraan dan pelayanan publik,” kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (15/10).

Dia menilai dukungan partai politik dan besarnya koalisi pemerintahan tidak otomatis menjamin keberhasilan Prabowo mempertahankan dukungan rakyat.

Menurut Efriza, pemerintah perlu membuktikan bahwa program prioritas yang dijalankan menghasilkan perubahan konkret, bukan sekadar menghadirkan banyak kebijakan.