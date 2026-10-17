Elektabilitas Prabowo Merosot Tajam dari 34,9 Persen Jadi 9,8 Persen
jpnn.com, JAKARTA - Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) membeberkan survei terbaru berjudul Elektabilitas Presiden Prabowo yang dilaksanakan pada 1-10 Oktober 2026.
Lembaga itu mengukur tren elektabilitas bebeberapa tokoh potensial untuk maju pada Pilpres 2029.
Satu di antaranya, SMRC menghitung tren elektabilitas Presiden RI Prabowo Subianto yang mengalami penurunan tajam.
"Elektabilitas Prabowo menurun," demikian pernyataan lembaga tersebut dalam survei teranyar mereka yang diumumkan Sabtu (17/10).
Eks Menhan RI itu tercatat memiliki elektabilitas sebesar 34,9 persen dalam temuan SMRC pada November 2025 dengan survei melalui telepon.
Elektabilitas Prabowo kemudian turun sedikit dalam survei SMRC yang dilaksanakan periode Februari-Maret 2026 dengan 33,3 persen.
Tren penurunan makin terlihat dalam temuan SMRC pada Juli 2026. Prabowo tercatat memiliki elektabilitas 14,5 persen.
Elektabilitas Prabowo tak kunjung membaik berdasarkan temuan SMRC, karena kembali merosot ke angka 9,8 persen berdasarkan survei Oktober 2026.
SMRC mengungkap elektabilitas Prabowo terus mengalami penurunan mulai dari angka 34,9 persen menjadi 9,8 persen.
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