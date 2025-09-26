Elektabilitas PSI Naik, Mengancam Dominasi Partai Besar?
jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai kenaikan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga 4,1 persen memang berpotensi meningkatkan kewaspadaan partai-partai koalisi.
Menurut dia, perhatian terbesar kemungkinan datang dari partai yang selama ini mengandalkan dukungan pemilih muda dan masyarakat perkotaan.
"Partai-partai tentu akan lebih waspada, terutama yang memiliki basis pemilih muda," kata Efriza kepada JPNN.com, Selasa (3/8).
Namun, Efriza menilai hasil survei tersebut belum cukup untuk menggambarkan terjadinya perubahan besar dalam peta kekuatan politik nasional.
Dia mengatakan PSI masih menghadapi tantangan dalam memperkuat struktur kepartaian, memperjelas identitas politik, serta memperluas basis dukungan masyarakat.
"Angka 4,1 persen belum cukup menunjukkan adanya pergeseran kekuatan politik secara drastis," ujarnya.
Menurut Efriza, partai-partai besar kemungkinan lebih memilih memperkuat konsolidasi internal daripada memberikan respons terbuka terhadap hasil survei tersebut.
Dia menilai langkah itu merupakan strategi yang lazim dilakukan menjelang meningkatnya kompetisi politik menuju Pemilu 2029.
Peneliti menilai kenaikan elektabilitas PSI hingga 4,1 persen berpotensi meningkatkan kewaspadaan partai-partai koalisi.
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