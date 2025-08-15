Elephant Kind Akhirnya Kembali

jpnn.com, JAKARTA - Band indie rock, Elephant Kind sukses menggelar konser bertajuk 'Elephant Kind: Indonesia 2025' di Bengkel SCBD, Jakarta pada Kamis (14/8) malam.

Konser yang dipromotori oleh BOSS Creator itu menandai kembalinya Elephant Kind ke Jakarta, Indonesia.

Sebab, grup beranggotakan Bam Mastro, Kevin Septanto, dan Bayu Adisapoetra itu memutuskan merantau ke London, Inggris pada 2022 lalu.

Sejak saat itu, Elephant Kind tidak pernah lagi menggelar pertunjukan di Indonesia. Para personel justru menghajar sejumlah pentas di Inggris untuk memperkenalkan karya.

Elephant Kind mengakui bahwa perjalanan di Inggris tidak berlangsung mudah. Personel harus berjuang keras, bahkan menghadapi beberapa percobaan menyangkut jati diri band.

Semua curahan hati tentang perjalanan selama di Inggris disampaikan dalam rekaman suara yang diperdengarkan di tengah jeda konser Elephant Kind.

"Tiga tahun terakhir rasanya bukan Elephant Kind. Tidak tahu apa, tetapi tidak terasa seperti kami,” suara Bam Mastro, Elephant Kind di Bengkel SCBD, Jakarta pada Kamis (15/8) malam.

Elephant Kind merasa kehilangan jati diri meski bekerja sama dengan talenta luar biasa di luar negeri. Apa yang dibawakan maupun dihasilkan dirasa bukan seperti Elephant Kind seharusnya.