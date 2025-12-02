Elephant Kind Menandai Era Baru Lewat Man Enough

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Elephant Kind akhirnya kembali merilis lagu terbaru yang bertitel Man Enough.

Lagu tersebut merupakan single pertama dari album studio ketiga yang akan datang, More Time.

Album itu diklaim menandai era baru yang berani ketika Elephant Kind melangkah percaya diri ke panggung global.

Memadukan alternatif indie yang lintas-genre dengan sensibilitas pop yang tajam, Elephant Kind membangun suara khas yang dibentuk dari perjalanan dari Jakarta ke London.

Trio Bam Mastro (vokal, gitar), Bayu Adisapoetra (drum), dan Kevin Septanto (bass), menyalurkan pengalaman berpindah tempat, pertumbuhan personal, serta eksperimen sonik selama bertahun-tahun menjadi musik yang terasa tanpa batas namun tetap membumi.

Pendekatan inovatif Elephant Kind telah mendapatkan pujian kritis yang terus berkembang, baik di tanah air maupun internasional, dengan momentum yang semakin kuat seiring band tersebut mewujudkan ambisi global.

Man Enough memperkenalkan inti emosional dan tematik dari More Time: menghadapi identitas, kerentanan, dan berbagai ekspektasi yang membentuk maskulinitas modern.

Lagu tersebut diproduseri bersama Iain Berryman dan direkam oleh Drew Dungate-Smith di Narcissus Studios, London. Mixing dikerjakan oleh Robert Adam Stevenson (QOTSA, Techincolours, Jeff Beck, KT Tunstall) dan mastering oleh Christian Wright di Abbey Road Studios, London.