Elev8 Beberkan Tiga Faktor Penting dalam Memilih Strategi Trading

jpnn.com, JAKARTA - Broker Kontrak untuk Perbedaan (CFD) global, Elev8 menyoroti pentingnya menyesuaikan strategi trading dengan kondisi dan karakter masing-masing individu sebelum terjun ke pasar keuangan.

Menurut Elev8, banyak trader pemula memilih antara day trading dan swing trading berdasarkan potensi keuntungan semata, padahal faktor gaya hidup dan kesiapan psikologis juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan jangka panjang.

Elev8 mengidentifikasi tiga kriteria utama yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih strategi trading, yakni faktor karier, faktor psikologis, dan faktor infrastruktur pendukung.

Dari sisi karier, trader perlu mempertimbangkan waktu yang tersedia untuk memantau pasar. Day trading umumnya membutuhkan perhatian penuh selama jam perdagangan, sementara swing trading lebih fleksibel karena hanya memerlukan waktu analisis sekitar 30 hingga 60 menit per hari.

"Jika Anda memiliki pekerjaan penuh waktu atau komitmen profesional lainnya, swing trading biasanya lebih sesuai karena tidak menuntut pemantauan pasar secara terus-menerus,” tulis Elev8 dalam kajiannya.

Kriteria kedua adalah faktor psikologis atau preferensi terhadap ritme perdagangan. Trader yang menyukai pengambilan keputusan cepat dan dinamika pasar yang intens cenderung lebih cocok menggunakan strategi day trading.

Baca Juga: Gangguan Platform Trading Dinilai Wajar di Tengah Lonjakan Aktivitas Pasar

Sebaliknya, mereka yang lebih nyaman dengan proses yang tenang dan tidak ingin terus-menerus memantau pergerakan harga dinilai lebih sesuai menerapkan swing trading yang mengandalkan kesabaran dan disiplin.

Swing trading memungkinkan posisi berkembang selama beberapa hari tanpa perlu reaksi konstan terhadap fluktuasi harga jangka pendek.