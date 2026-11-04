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Elev8 Ungkap Biaya Spread Trading yang Bisa Gerus Keuntungan Trader

Elev8 Ungkap Biaya Spread Trading yang Bisa Gerus Keuntungan Trader
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Elev8 mengungkap biaya spread trading emas yang berpotensi menggerus keuntungan trader. Foto: Elev8

jpnn.com, JAKARTA - Biaya spread menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhitungkan trader sebelum melakukan transaksi di pasar keuangan.

Meski tidak selalu dibebankan sebagai biaya terpisah, selisih antara harga jual (bid) dan harga beli (ask) tersebut dapat mengurangi keuntungan, terutama bagi trader yang melakukan transaksi dalam frekuensi tinggi.

Broker Contract for Difference (CFD) global, Elev8, menjelaskan pentingnya menghitung seluruh biaya trading untuk mengetahui hasil transaksi yang sebenarnya.

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Pasalnya, prediksi arah pergerakan pasar yang tepat belum tentu menghasilkan keuntungan optimal apabila trader tidak memperhitungkan biaya eksekusi.

Dalam menghitung total biaya trading, terdapat sejumlah komponen yang perlu diperhatikan, yakni spread, komisi, biaya menginap atau swap, serta slippage.

Slippage merupakan selisih antara harga yang diharapkan dan harga saat transaksi berhasil dieksekusi. Seluruh komponen tersebut perlu dihitung, baik ketika membuka maupun menutup posisi.

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Pada instrumen CFD emas atau XAUUSD, misalnya, satu lot setara dengan 100 ons troy, sedangkan 0,1 lot setara dengan 10 ons. Jika harga ask berada di level USD 4.000,30 dan bid USD 4.000,20, spread yang terbentuk sebesar USD 0,10 per ons.

Dengan demikian, biaya spread untuk transaksi satu lot mencapai USD 10, sementara ukuran 0,1 lot sebesar USD1 dan 0,01 lot sebesar USD 0,10.

Elev8 mengungkap biaya spread trading emas yang berpotensi menggerus keuntungan trader.

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