Eliano Reijnders Hadapi Momen Emosional, Persib vs Bali United Sarat Nostalgia
jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Eliano Reijnders akan menghadapi momen spesial saat berjumpa mantan pelatihnya di PEC Zwolle Johnny Jansen pada laga melawan Bali United.
Suasana penuh nostalgia ini akan tersaji pada pertandingan pekan ke-27 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam.
Johnny Jansen bukanlah sosok asing bagi pemain kelahiran Finlandia itu. Keduanya pernah bekerja sama saat membela PEC Zwolle di Eredivisie musim 2023.
Ketika melanjutkan karier di Indonesia, pelatih asal Belanda itu sempat mengungkapkan keinginannya memboyong Eliano ke Bali United.
Namun, Eliano memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan barunya.
Kini, keduanya akan kembali dipertemukan, bukan sebagai rekan, tetapi lawan di atas lapangan.
Eliano menyambut antusias laga tersebut, terlebih dia juga akan bertemu mantan rekan setimnya.
Diketahui, Jansen turut membawa eks pemain PEC Zwolle, Mike Hauptmeijer, ke Bali United.
Eliano Reijnders reuni dengan mantan pelatihnya Johnny Jansen saat Persib vs Bali United. Laga penuh nostalgia sekaligus ujian berat bagi ambisi juara Persib.
