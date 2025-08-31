Eliano Reijnders Resmi Gabung Persib Bandung, Dikontrak 2 Tahun

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung resmi merekrut bek sayap kanan Timnas Indonesia Eliano Johannes Reijnders dari PEC Zwolle, untuk memperkuat skuad menghadapi musim kompetisi 2025/2026. Reijnders dikontrak selama dua tahun.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan perekrutan pemain berusia 24 tahun itu merupakan rekomendasi langsung dari Pelatih Bojan Hodak.

“Wilujeng sumping, Eliano. Kami percaya dia bisa segera beradaptasi dengan tim, dengan atmosfer sepak bola Indonesia, dan tentu dengan dukungan luar biasa Bobotoh,” kata Adhitia dalam keterangan yang diterima di Bandung, Minggu (31/8).

Adhitia berharap kontribusi besar Eliano Reijnders untuk membangun prestasi Maung Bandung pada musim ini, baik di kompetisi domestik maupun Asia.

Eliano lahir di Tampere, Finlandia, pada 23 Oktober 2000.

Dia memulai karier profesionalnya bersama klub Belanda PEC Zwolle pada 2018, dan sempat dipinjamkan ke Jong Utrecht pada 2022-2023, sebelum kembali membela Zwolle hingga akhirnya memutuskan bergabung dengan Persib.

Pemain dengan postur 168 cm itu juga memiliki latar belakang sepak bola yang kuat.

Dia merupakan adik kandung Tijjani Reijnders, gelandang Manchester City, yang memperkuat Tim Nasional Belanda.