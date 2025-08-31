menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Eliano Reijnders Resmi Gabung Persib Bandung, Dikontrak 2 Tahun

Eliano Reijnders Resmi Gabung Persib Bandung, Dikontrak 2 Tahun

Eliano Reijnders Resmi Gabung Persib Bandung, Dikontrak 2 Tahun
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Persib Bandung resmi mendatangkan bek sayap kanan timnas Indonesia, Eliano Johannes Reijnders di Bandung, Jawa Barat, Minggu (31/8/2025). (ANTARA/HO-Persib Bandung)

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung resmi merekrut bek sayap kanan Timnas Indonesia Eliano Johannes Reijnders dari PEC Zwolle, untuk memperkuat skuad menghadapi musim kompetisi 2025/2026. Reijnders dikontrak selama dua tahun.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan perekrutan pemain berusia 24 tahun itu merupakan rekomendasi langsung dari Pelatih Bojan Hodak.

“Wilujeng sumping, Eliano. Kami percaya dia bisa segera beradaptasi dengan tim, dengan atmosfer sepak bola Indonesia, dan tentu dengan dukungan luar biasa Bobotoh,” kata Adhitia dalam keterangan yang diterima di Bandung, Minggu (31/8).

Baca Juga:

Adhitia berharap kontribusi besar Eliano Reijnders untuk membangun prestasi Maung Bandung pada musim ini, baik di kompetisi domestik maupun Asia.

Eliano lahir di Tampere, Finlandia, pada 23 Oktober 2000.

Dia memulai karier profesionalnya bersama klub Belanda PEC Zwolle pada 2018, dan sempat dipinjamkan ke Jong Utrecht pada 2022-2023, sebelum kembali membela Zwolle hingga akhirnya memutuskan bergabung dengan Persib.

Baca Juga:

Pemain dengan postur 168 cm itu juga memiliki latar belakang sepak bola yang kuat.

Dia merupakan adik kandung Tijjani Reijnders, gelandang Manchester City, yang memperkuat Tim Nasional Belanda.

Persib Bandung resmi mendatangkan bek sayap kanan Timnas Indonesia, Eliano Johannes Reijnders.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI