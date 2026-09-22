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Eliano Reijnders Tak Ambil Pusing Jadwal Padat Persib Bulan Depan

Eliano Reijnders Tak Ambil Pusing Jadwal Padat Persib Bulan Depan
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Bek Persib Eliano Reijnders. Foto: diambil dari halaman persib

jpnn.com - BANDUNG - Padatnya jadwal pertandingan yang akan dijalani Persib Bandung di Oktober mendatang tak melulu direspons negatif oleh pemain.

Tim berjuluk Maung Bandung itu akan melakoni setidaknya tujuh pertandingan bulan depan.

Selain lanjutan BRI Super League 2026/2027, mereka juga mulai bermain di ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup dan AFC Champions League Two (ACL 2).

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Bek Persib Eliano Reijnders mengatakan banyaknya pertandingan buat pemain justru meningkatkan performa individu.

Dia menyambut positif rentetan laga nanti, walaupun kelelahan akan membayangi.

"Saya pikir bagus dengan banyak pertandingan. Saya harap tetap bisa bermain baik," kata Eliano, Selasa (22/9).

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Kini setelah memenangi laga melawan Persijap Jepara dan FC Seoul di markas lawan, Eliano dan rekan-rekan diberikan waktu beristirahat.

Selama empat hari ke depan, para pemain akan bebas dari rutinitas berlatih sebagai pesepak bola profesional.

Respons Eliano Reijnders soal jadwal padat Persib Bandung yang akan dilakoni di Oktober nanti.

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