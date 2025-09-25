Eliano Reijnders Tak Gentar Hadapi Jadwal Gila Persib Bandung
jpnn.com - Di tengah jadwal gila yang menanti Persib Bandung, Eliano Reijnders bersuara bak prajurit tangguh.
Baru saja tampil menghadapi Arema FC di Malang, Senin (22/9/2025), Reijnders memastikan kondisi fisiknya tetap prima untuk pertandingan kontra Persita Tangerang di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (27/9/2025).
Skuad Pangeran Biru hanya diberi waktu singkat untuk bersiap menuju laga berikutnya.
Praktis, Persib hanya memiliki jeda tiga hari sebelum kembali turun bertanding.
Kesiapan Eliano Reijnders
Meski agenda begitu padat, full back Persib Eliano Reijnders memastikan kondisinya tetap prima.
Pemain berdarah Belanda itu menegaskan siap kembali tampil bila pelatih memberi kepercayaan.
"Tentu saja ini baru dua hari setelah laga, tetapi kondisi saya bagus. Jika pelatih menurunkan, saya akan siap bermain lagi,” kata Reijnders.
Tidak hanya menghadapi laga melawan Persita, Persib juga harus bersiap menjalani perjalanan panjang menuju Bangkok.
