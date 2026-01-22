menu
Eliano Reijnders Tegaskan 1 Hal Penting untuk Persib Bandung Menjelang Putaran Kedua
Pilar Persib Bandung Eliano Reijnders. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Meski berhasil menutup paruh musim sebagai juara, Persib Bandung tidak boleh terlena.

Hal ini ditegaskan oleh pemain serbabisa Persib Eliano Reijnders.

Mantan penggawa PEC Zwolle itu menekankan pentingnya menjaga konsentrasi tim di putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Eliano mengingatkan bahwa perjalanan menuju gelar juara masih panjang dan penuh tantangan.

"Masih jauh jalan yang perlu ditempuh. Kami harus tetap fokus," ucap pemilik tujuh caps di Timnas Indonesia itu.

Eliano sendiri harus melewatkan pertandingan melawan PSBS Biak akibat akumulasi kartu kuning.

Meski demikian, kondisi tim menurutnya tetap prima.

Eliano menyebut jeda kompetisi memberi waktu bagi Persib untuk memperbaiki taktik dan mempersiapkan diri secara matang.

Meski berada di puncak klasemen, Persib diingatkan Eliano Reijnders soal satu hal krusial jelang putaran kedua Super League 2025/26.

