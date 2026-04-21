Eliano Reijnders Tegaskan Persib Bandung Masih Berada di Jalur Juara

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung bermain imbang 2-2 melawan Dewa United Banten FC di Banten International Stadium, Senin (20/4) malam. Hasil ini membuat Maung Bandung kehilangan penuh.

Hasil imbang ini membuat jarak poin Persib dipangkas oleh Borneo FC dan Persija Jakarta, dengan Pesut Etam memangkasnya menjadi dua poin, sementara Macan Kemayoran menjadi tujuh poin.

Di puncak klasemen, Persib memiliki 65 poin. Borneo di posisi kedua dengan 63 poin dan Persija di posisi ketiga dengan 58 poin.

Pemain Persib Bandung Eliano Reijnders menyebut timnya masih berada di jalur yang telpat untuk juara meski baru saja kehilangan poin penuh.

"Kami terus berjuang dan berusaha untuk bangkit mengejar ketertinggalan di pertandingan. Hal bagusnya, kami masih berada di jalur dan akan kembali fokus untuk pertandingan yang akan datang," kata Eliano dikutip dari laman resmi Persib, Selasa (21/4).

Dalam laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026, satu poin Persib didapatkan setelah gol penalti Thom Haye (77’) dan gol sundulan Andrew Jung (86’) menyelamatkan Maung Bandung dari kekalahan, seusai tertinggal dua gol lebih dahulu melalui aksi Alex Martins (24’) dan Ricky Kambuaya (61’).

Meski jarak poin kembali mendekat, Eliano mengatakan bahwa momentum juara masih dipegang penuh oleh Persib Bandung. Di laga berikutnya, Persib akan kembali bermain di kandang, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, pada Jumat (24/4) malam saat menjamu Arema FC.

Persib mencatat rekor sempurna ketika bermain di kandang karena menyapu bersih 14 laga dengan kemenangan. Dalam kesempatan yang sama, Eliano sepakat dengan Pelatih Persib Bojan Hodak, yang mengatakan timnya memulai laga ini dengan buruk.