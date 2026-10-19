Eliano Reijnders Terus Bermain untuk Persib, Kondisinya Jadi Sorotan
jpnn.com - Eliano Reijnders terus menunjukkan konsistensi bersama Persib Bandung pada musim 2026/27.
Pemain serbabisa itu mengaku senang mendapat kepercayaan dari Igor Tolic dan bertekad mempertahankan kontribusinya untuk Maung Bandung.
Kepercayaan tersebut kembali terlihat saat Persib menghadapi Persik Kediri pada pekan kelima Super League 2026/27 di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (18/10/2026).
Peran Vital Eliano Reijnders
Dalam pertandingan itu, Maung Bandung berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 berkat gol semata wayang Julio Cesar.
Performa Reijnders sepanjang musim ini juga mendapat perhatian khusus dari Tolic. Pelatih asal Kroasia tersebut bahkan menyematkan julukan Iron Man kepada Reijnders karena konsistensinya tampil di tengah padatnya jadwal pertandingan.
Dari delapan pertandingan yang telah dijalani Persib di Super League, AFC Champions League Two, dan ASEAN Club Championship Shopee Cup, Reijnders hanya satu kali absen.
Catatan tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran Reijnders dalam skuad Persib. Adik kandung Tijjani Reijnders itu terus mendapat kesempatan untuk membantu tim bersaing di berbagai kompetisi.
Eliano Reijnders Fokus Menatap Laga Berikutnya
Menanggapi kepercayaan yang diberikan kepadanya, Reijnders mengaku bahagia. Namun, dia tidak ingin terlena dengan kesempatan yang sudah diperoleh dan memilih segera mempersiapkan diri untuk tantangan selanjutnya.
Konsistensi Eliano Reijnders membuat Igor Tolic memberinya julukan khusus. Pemain Persib itu pun mengungkap kondisi terkininya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Peringkat Persib di Klasemen Sementara Setelah Bersusah Payah Melawan Persik
- Persib Bandung Susah Payah Tekuk Persik Kediri, Igor Tolic Ungkap Evaluasi Penting
- Persebaya Vs PSS Sleman Imbang, Tavares Frustrasi
- Pemain PSS Sleman Pengin Hatrik, Bintang Persebaya Sesumbar Cetak 4 Gol
- Arema FC Tak Berkutik, Garudayaksa Raih Kemenangan Perdana dengan Cara Mengejutkan
- Pernyataan Shin Tae Yong Setelah Persija Takluk dari Persita