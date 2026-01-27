Elite NasDem Ungkap Sosok Pengganti Rusdi Masse di DPW Sulsel, Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - DPP NasDem menunjuk Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Syaharuddin Alrif untuk menempati posisi Ketua DPW partai di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang sebelumnya dijabat Rusdi Masse Mappasessu.

"Kami sudah ganti, Ketua DPW sudah ada yang baru," kata Waketum NasDem Saan Mustopa kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

Namun, kata dia, NasDem belum menentukan Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR terhadap Rusdi Masse.

Diketahui, Rusdi Masse yang telah mengajukan mundur sebagai kader NasDem masih berstatus legislator Dapil III Sulawesi Selatan (Sulsel) dari partai yang sama.

"PAW-nya, kan, belum, kami masih menunggu," kata Saan.

Belakangan, Rusdi Masse diisukan merapat ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah mengajukan surat permohonan mundur dari NasDem.

Sebelum Rusdi Masse, sejumlah politikus NasDem seperti Ahmad Ali dan Bestari Barus lebih dahulu berpindah ke PSI.

Saan mengatakan NasDem menghormati pilihan politik individu dalam memilih masuk atau keluar partai tertentu.