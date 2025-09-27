Elite PPP di Aceh dan Papua Sepakat Dukung Mardiono Jadi Ketum Partai Kabah

jpnn.com, JAKARTA - DPW PPP Aceh dan Papua memberikan dukungan bagi Muhamad Mardiono sebagai ketum partai berkelir hijau masa bakti 2025-2030.

Sekretaris DPW PPP Aceh Ilmiza Saaduddin Djamal menilai Mardiono bekerja dengan hati, sehingga wajar didukung menjadi ketum definitif.

"Selama ini tidak pernah ketua umum yang saya rasakan selama ini yang seperti beliau, yang betul-betul kerja dengan hati, dengan keikhlasan,” kata Ilmiza ditemui di lokasi Muktamar X, Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9).

Menurut Ilmiza, Mardino juga rela berkorban dan perhatian ke kader PPP di berbagai tingkatan, sehingga layak didukung.

"Jadi kepedulian beliau inilah yang membuat kami itu tidak akan mungkin goyah oleh apapun bentuknya, oleh godaan apapun dalam Muktamar X kali ini,” ujarnya.

Ketua DPW PPP Papua Tengah Frenny Anow mengungkapkan partainya di kawasan Papua Raya bulat menyatakan dukungan buat Mardiono sebagai ketum parpol berlambang Kabah.

Diketahui, PPP Papua Raya terdiri dari Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Frenny mengaku tidak pernah mendengar kandidat selain Mardiono untuk berkontestasi sebagai Caketum PPP saat Muktamar X.