Elite Pro Championship 2025, Ajang Mengasah Skill Pebasket Muda

Elite Pro Championship 2025, Ajang Mengasah Skill Pebasket Muda

Elite Pro Championship 2025, Ajang Mengasah Skill Pebasket Muda
Peluncuran Elite Pro Championship (EPC) 2025 di Dewa United Arena, Tangerang, Minggu (19/10). Foto: Dokumentasi Dewa United

jpnn.com, JAKARTA - Kompetisi Elite Pro Championship (EPC) 2025 kembali hadir untuk wadah pebasket KU-21 berkompetisi.

Turnamen yang digagas oleh Dewa United Banten tersebut sudah masuk musim kedua setelah sukses di edisi 2024 untuk KU-16 serta KU-21.

General manajer Dewa United, Wijaya Saputra mengungkapkan pihaknya sengaja menyiapkan wadah bagi pebasket untuk siap ke jenjang profesional.

Diharapkan dengan adanya EPC 2025 nantinya para pemain bisa bersaing dan berkompetisi untuk memperebutkan tempat di tim utama.

“EPC 2025 benar-benar bergengsi karena ada tim IBL yang mengirimkan skuad mudanya untuk tampil di sini.”?

“Harapan saya ke depannya banyak tim IBL lainnya yang mau mengirimkan tim mereka dengan komposisi pemain-pemain yang jarang mendapatkan menit ke sini,” ungkap pria yang akrab disapa Wijin itu.

Pada EPC 2025 tercatat tiga tim IBL yang ikut tercatat Dewa United, Pacific Caesar Junior, serta Rajawali Medan.

Ketiganya akan bersaing dengan kontestan lainnya yakni Galaxy Stars Basketball, THI West Brothers, Go Jakarta Basketball.

