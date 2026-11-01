Elite Pro Championship 2026 Lebih Semarak dengan Diikuti 10 Tim dari 5 Provinsi
jpnn.com, JAKARTA - Dewa United Banten kembali menggelar kompetisi bola basket antarklub kelompok umur (KU) U-21 bertajuk Elite Pro Championship (EPC) 2026.
Memasuki musim ketiga, ajang tersebut dijadwalkan berlangsung di Dewa United Arena, Tangerang, Banten. Jumlah peserta terus mengalami peningkatan sejak pertama kali diselenggarakan.
Perwakilan Dewa United Ridi Djajakusuma mengatakan EPC berawal dari mimpi untuk menghadirkan kompetisi yang bisa menjadi wadah pengembangan pemain muda bola basket Indonesia.
Pada edisi perdana tercatat turnamen tersebut diikuti empat tim. Jumlahnya kemudian meningkat menjadi enam tim pada tahun berikutnya.
Kini pada EPC edisi 2026 tercatat akan melibatkan 10 tim yang berasal dari lima provinsi.
“Memang ini merupakan mimpi kami sejak awal. Pada tahun pertama, turnamen diikuti empat tim. Kemudian, ada perkembangan menjadi enam tim. Sekarang sudah ada 10 tim yang berasal dari lima provinsi,” ujar Ridi.
Menurut Ridi EPC tidak diselenggarakan untuk menyaingi kompetisi profesional yang sudah ada.
Sebaliknya dengan adanya ajang ini diharapkan bisa memperbanyak kesempatan bertanding bagi pemain muda sekaligus meningkatkan kualitas ekosistem bola basket nasional.
Dewa United Banten kembali menggelar kompetisi bola basket antarklub kelompok umur (KU) U-21 bertajuk Elite Pro Championship (EPC) 2026.
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