Elite Springbed Hadirkan Elite Cool Collection, Bikin Kasur Terasa Dingin
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia negara tropis yang mendapat sinar matahari hampir sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata harian 25–27° Celsius.
Di dataran rendah suhunya bisa mencapai 34° Celsius, sedangkan di pegunungan lebih sejuk, sekitar 15–25° Celsius.
Suhu udara yang tinggi, terutama di malam hari, sering menjadi tantangan karena mengganggu kualitas tidur.
Idealnya suhu kamar tidur berada pada 18–22°C, namun di banyak daerah tropis Indonesia, suhu malam bisa tetap di atas 27°C, bahkan mendekati 30°C di kota besar.
Kondisi ini dapat menimbulkan bahaya kualitas tidur menurun. Tubuh sulit masuk ke fase tidur nyenyak karena suhu inti tidak bisa turun dengan optimal.
Kemudian rasa lelah di pagi hari. Tidur yang tidak pulih menyebabkan tubuh kurang bertenaga saat bangun.
Meningkatkan stres dan emosi. Kurang tidur memengaruhi suasana hati, konsentrasi, dan kestabilan emosi.
Menurunkan daya tahan tubuh. Tubuh tidak mendapat waktu cukup untuk memperbaiki sel dan memperkuat sistem imun.
Elite Springbed menghadirkan Elite Cool Collection dengan teknologi Sensa Cool yang membuat kasur terasa dingin meski udara panas.
