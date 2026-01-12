Elitery Kembali Raih Great Place to Work 2026 di Tengah Ekspansi Regional

jpnn.com, JAKARTA - Elitery (PT Data Sinergitama Jaya Tbk, IDX: ELIT) kembali meraih sertifikasi Great Place to Work® (GPTW) untuk 2026.

Penghargaan ini datang di tengah langkah perusahaan memperkuat ekspansi regional, termasuk memasuki pasar internasional dan mengantongi berbagai apresiasi industri sepanjang tahun.

Berdasarkan survei independen Trust Index©, sebanyak 88 persen karyawan Elitery menyatakan perusahaan merupakan tempat kerja luar biasa, jauh di atas rata-rata global 59 persen.

Baca Juga: Elitery Latih 100 Ribu Talenta Digital lewat Program Content Creator AI

Hasil tersebut menjadi cerminan keberhasilan perusahaan dalam membangun budaya kerja berorientasi sumber daya manusia dengan tingkat kepercayaan tinggi di tengah peningkatan skala operasional.

Direktur Utama Elitery, Kresna Adiprawira, mengatakan bahwa fondasi budaya kerja yang kuat turut memperlancar ekspansi perusahaan ke Malaysia melalui pembentukan Elitery Global Technology Sdn Bhd dan kemitraan strategis di kawasan.

“Elitery kini memperluas jangkauan solusi cloud tingkat lanjut, keamanan siber, dan teknologi berbasis AI untuk mendorong transformasi digital di kawasan regional,” ujar Kresna, Senin (12/1).

Baca Juga: Elitery Jadi Mitra Pionir Google Cloud untuk Keamanan Siber Indonesia

Kresna menambahkan bahwa kolaborasi dengan Sunway University melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) menjadi bagian dari upaya memperkuat inovasi dan edukasi digital di Asia Tenggara.

Selain itu, 2025 menjadi momentum penting bagi perusahaan dengan diraihnya Jakarta Investment Award (JIA), serta kemenangan pada ajang Indonesia Industrial Services Awards (IdSAs).