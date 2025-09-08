Elitery Latih 100 Ribu Talenta Digital lewat Program Content Creator AI

menu
Elitery dan Jabar Istimewa Digital Academy latih 100 ribu talenta digital lewat program AI. Foto: Elitery

jpnn.com, JAKARTA - Elitery, Elite Academy, dan Jabar Istimewa Digital Academy resmi meluncurkan program pelatihan content creator berbasis kecerdasan buatan (AI).

Program ini merupakan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan target 100.000 peserta dari kalangan siswa SMK jurusan industri kreatif maupun masyarakat umum.

Direktur Utama Elitery Kresna Adiprawira menyatakan, pelatihan ini bertujuan membekali generasi muda agar mampu menjadi content creator profesional yang dapat membangun dan memonetisasi audiens dengan dukungan teknologi AI.

Program tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Elitery untuk mendukung pengembangan talenta digital melalui inovasi teknologi.

Menurut Kresna, kerja sama dengan Jabar Istimewa Digital Academy sangat strategis karena Jawa Barat merupakan salah satu pusat ekosistem digital terbesar di Indonesia dengan potensi generasi muda yang tinggi.

Dia menekankan, pertumbuhan industri kreatif perlu diimbangi dengan keterampilan digital terstruktur agar talenta lokal tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga kreator yang mampu bersaing di tingkat nasional dan global.

Program pelatihan ini akan berlangsung selama tiga bulan dan dibagi dalam tiga fase. Pada fase pertama, peserta akan mempelajari dasar-dasar content creation dan personal branding melalui metode self-learning, webinar interaktif, serta pendampingan dari EliteMentor, tutor berbasis AI hasil pengembangan tim R&D Elitery dan Elite Academy.

Pada fase kedua, peserta mengikuti Google AI Essentials Certification dengan dukungan online coaching untuk memperkuat pemahaman pemanfaatan AI sekaligus mempersiapkan diri meraih sertifikasi.

