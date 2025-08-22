Elkan Baggot Perpanjang Kontrak di Ipswich Town Hingga 2028
jpnn.com - JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggot memperpanjang kontraknya di klub liga strata kedua Inggris, Ipswich Town, hingga 2028 pada Jumat (22/8).
“Kami dengan senang hati mengonfirmasi bahwa Elkan Baggott telah memperpanjang kontraknya bersama klub,” bunyi pernyataan Ipswich dikutip dari laman resminya.
“Bek tengah tersebut menandatangani kontrak baru yang akan berlangsung hingga musim panas 2028.
Klub menyatakan bahwa Elkan Baggot merupakan pemain berbakat.
“Elkan, seorang bek yang sangat dipandang berbakat dan telah mencatat tujuh penampilan bersama tim senior The Blues, telah bergabung dengan tim utama sepanjang musim panas ini dan tampil dalam rangkaian laga pramusim,” lanjut pernyataan klub.
Baggott telah berseragam Ipswich sejak berusia 14 tahun. Dia masuk ke akademi Ipswich, dan dinaikkan ke tim senior saat berusia 18 tahun.
Meski demikian, Ipswich sejauh ini lebih memilih untuk meminjamkan Baggott. Pemain yang telah 22 kali membela Timnas Indonesia itu sudah pernah dipinjamkan ke King's Lynn Town, Gillingham, Cheltenham Town, Bristol Rovers, dan Blackpool.
Di sisi lain, Baggott mendapat cukup banyak kesempatan bermain saat dipinjamkan ke berbagai klub.
Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggot memperpanjang kontraknya di klub liga strata kedua Inggris, Ipswich Town, hingga 2028.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kabar Terbaru Ole Romeny, Timnas Indonesia Berpeluang Membuat Kejutan
- Lamine Yamal Memperpanjang Kontrak di Barcelona, Kini Pakai Nomor Punggung 10
- Cristiano Ronaldo Bakal Perpanjang Kontrak dengan Al-Nassr Hingga 2027
- Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs China, Lihat Pengisi Posisi Marselino & Ragnar
- Resmi, Fiorentina Memperpanjang Kontrak David de Gea
- Patrick Kluivert Beri Alasan tak Bawa Elkan Baggot saat Timnas Indonesia Lawan China dan Jepang