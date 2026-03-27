Elkan Baggott Kembali dan Bawa Aura Baru ke Timnas Indonesia
jpnn.com - Kembalinya Elkan Baggott ke Timnas Indonesia menjadi angin segar jelang bergulirnya FIFA Series 2026.
Bek jangkung milik Ipswich Town itu kembali masuk dalam skuad Garuda setelah cukup lama absen.
Sebelumnya, terakhir kali Elkan mengenakan jersei Garuda di dada ialah Januari 2024 lalu ketika Indonesia menghadapi Australia di 16 besar Piala Asia 2023.
Kini, Elkan kembali dengan semangat baru, terlebih di bawah arahan pelatih anyar, John Herdman.
Pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu bahkan berpeluang tampil saat menghadapi Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026) malam WIB.
"Saya merasa sangat bangga bisa kembali membela Indonesia. Kehadiran pelatih baru membawa suasana yang berbeda, dengan energi dan semangat yang sangat terasa di dalam tim."
"Kami sudah tidak sabar untuk tampil di hadapan suporter," ujar Elkan.
Pemain berdarah Indonesia-Inggris itu juga mengungkapkan bahwa ada perubahan signifikan dalam kualitas tim dibandingkan periode sebelumnya.
