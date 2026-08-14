Elkan Baggott Masuk Skuad Millwall, Panggung Besar Menanti Bek Timnas Indonesia
jpnn.com - Nama Elkan Baggott masuk dalam rencana Millwall untuk kompetisi Championship 2026/2027.
Situasi tersebut membuka peluang bagi bek Timnas Indonesia itu untuk merasakan atmosfer persaingan kasta kedua sepak bola Inggris.
Millwall mencantumkan Baggott dalam daftar 31 pemain yang disiapkan menghadapi musim baru. Pemain berusia 23 tahun itu dipercaya menggunakan nomor punggung 12.
Baggott Memulai Petualangan Baru
Kepindahan ke Millwall menjadi langkah terbaru dalam perjalanan Baggott di Inggris. Dia sebelumnya merupakan bagian dari Ipswich Town sebelum resmi pindah pada 15 Juli 2026.
Sepanjang kariernya, Baggott juga telah mengumpulkan pengalaman melalui sejumlah klub sebagai pemain pinjaman.
Pemilik 28 caps di Timnas Indonesia itu pernah memperkuat King's Lynn, Gillingham, Cheltenham Town, Bristol Rovers, dan Blackpool.
Menanti Kesempatan di Championship
Kini, tantangan berada di depan Baggott. Persaingan Championship dapat menjadi ruang bagi pemain kelahiran Thailand tersebut untuk menguji kemampuannya sekaligus menambah pengalaman di sepak bola Inggris.
Bagi Timnas Indonesia, perkembangan Baggott juga menjadi perhatian. Makin banyak pengalaman yang didapat sang bek di kompetisi Inggris, makin besar pula modal yang bisa dibawanya ketika kembali membela skuad Garuda.(del/jpnn)
Nama Elkan Baggott masuk dalam rencana Millwall untuk kompetisi Championship 2026/2027.
Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib
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