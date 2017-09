ELL: Memahami Orang Yang Berbicara Cepat

Banyak pembelajar dari komunitas Learn English mengaku mereka kesulitan memahami penutur Bahasa Inggris karena mereka berbicara dengan cepat.

Amy Counts dari Monash College menawarkan beberapa tips mengenai bagaimana mereka dapat mengatasi kendala ini.

Amy mengatakan ada dua pendekatan yang dapat digunakan jika berkaitan dengan mendengarkan:

Pendekatan dari atas ke bawah

Menurut Amy Counts ini merupakan cara yang paling umum digunakan dalam mendengarkan.

"Pada dasarnya pendekatan ini digunakan ketika anda berusaha mendapatkan gagasan utama, sementara rinciannya.. tergantung pada teks yang sedang anda dengarkan. Berusahalah untuk membuat sebuah makna… dan hubungan. Menebak apa yang sedang terjadi.

"Tapi pendekatan ini tidak selalu membantu jika pembicaranya berbicara dengan cepat."

Pendekatan dari bagian bawah ke atas

Pendekatan ini melibatkan "melihat struktur yang anda dengar".

"Percakapan yang cepat biasanya berkaitan dengan percakapan yang saling terhubung sehingga kita tidak mendengarkan setiap kata secara satu per satu . Karena itu tidak akan terdengar alami,” kata Amy.

"Sehingga berlatih untuk memiliki sejumlah strategi dalam menyerap percakapan yang cepat itu sangat berguna.

Berikut adalah beberapa contoh dari pembicaraan yang saling terhubung:

Sering kali ketika menyambungkan kata-kata, kita menghilangkan suara konsonan. Misal, /t/ dan/d//

-on_and_on_and_on = onanonanon

-that_was = thawas

-didn’t_want_to go = diden wanna go

Ketika menghubungkan suara vocal kita dapat mendengar suara lain yang dikenal sebagai suara penyusup

-go_on holiday = go(w)on holiday

-I am here = I(y)am here

-saw it = saw(r)it

Masalah lainnya dengan pembicara cepat adalah kadang-kadang anda tidak mendengar kata-kata yang dikaitkan, determiner (kata atau kelompok kata yang ditempatkan di depan kata benda untuk membatasi makna kata benda tersebut) dan kata sambung menurut Amy.

"Kata-kata ini umumnya tidak ditekankan dalam kalimat dan terkadang anda tidak ingin mendengarkan mereka," katanya.

Berikut adalah contoh dari suara yang lemah yang perlu diperhatikan:

Determiners - some, an

Pronouns - your, you

Proposisi - for, of, to

Kata sambung - and, that

Auxiliary verbs - can, were, been

Learn English Hacks adalah serial siaran langsung di Facebook Live series yang menampilkan guru-guru di Australia dimana mereka akan mendiskusikan kendala-kendala yang dihadapi para pembelajar bahasa dan menanganinya. Simak informasinya lebih lanjut, kunjungi Learn English Facebook page.