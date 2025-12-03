Ello: Rockstar Juga Butuh Pakai Skincare!

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Marcello Tahitoe atau Ello menunjukkan sisi berbeda dari dirinya saat menghadiri peluncuran W3B Selfcare, baru-baru ini.

Identik dengan energi panggung dan gaya rambut ikonik, Ello kini mengaku sudah hampir setahun rutin memakai skincare.

Ello mengatakan dirinya adalah tipe pria yang tidak menyukai banyak langkah perawatan. Karena itu, formulasi all-in-one W3B Selfcare menjadi pilihan yang menurutnya paling praktis.

“Sebagai performer, gue harus jaga penampilan. Tapi gue malas skincare-an yang ribet. Makanya gue pilih W3B,” ujar Ello.

Ello menjelaskan bahwa produk tersebut cocok untuk aktivitasnya yang sering berlangsung di luar ruangan.

Dengan kandungan moisturizer sekaligus sunscreen, dia merasa cukup memakai satu produk untuk menyesuaikan kebutuhan kulitnya sepanjang hari.

Dalam acara peluncuran, Ello juga terlihat berbincang santai dengan Anggun C. Sasmi yang menjadi Brand Ambassador W3B lainnya.

Interaksi spontan keduanya mengundang tawa para tamu karena menampilkan sisi natural yang jarang terlihat di panggung.