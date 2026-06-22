Elly Sugigi Ungkap Kebaikan Istri Pasha Ungu

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Elly Sugigi mengungkap kebaikan hati istri Pasha Ungu, Adelia Pasha.

Dia mengaku pernah diberangkatkan umrah ke Tanah Suci oleh Adelia Pasha beberapa waktu lalu.

"Aku dapat (umrah) dari Adelia Pasha, istri Pasha Ungu," kata Elly Sugigi saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan berusia 54 tahun itu sangat berterima kasih atas kebaikan Adelia Pasha dan Pasha Ungu.

Meski berangkat dengan keluarga, Elly Sugigi ternyata masuk rombongan yang dibiayai.

"Hanya 12 orang keluarganya berangkat, aku diajak," beber mantan koordinator penonton bayaran itu.

Menurut Elly Sugigi, ini merupakan rezeki yang didapatnya setelah batal berangkat umrah dengan Hanania Group.

Dia ternyata sempat ditawari umrah oleh Hanania, namun urung. Adapun Hanania kini tersandung kasus penipuan perjalanan umrah.