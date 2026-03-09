Elnusa Berbagi Kebahagiaan Ramadan & Idulfitri, Sapa Masyarakat di 98 Titik Operasi

jpnn.com, JAKARTA - Ramadan menjadi momen untuk memperkuat kepedulian dan kebersamaan.

PT Elnusa Tbk (Elnusa) melalui anak usahanya, PT Elnusa Petrofin (EPN) kembali menyelenggarakan program Berbagi Kebahagiaan Ramadan & Idulfitri 1447 H yang dilaksanakan serentak di 98 unit operasi di seluruh Indonesia.

Program yang berlangsung pada 4–20 Maret 2026 ini merupakan agenda tanggung jawab sosial perusahaan yang secara konsisten dijalankan setiap tahun.

Kegiatan meliputi doa bersama, santunan bagi anak yatim dan duafa, serta penyaluran lebih dari 10.000 paket sembako berisi kebutuhan pokok bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen Elnusa Petrofin dalam menghadirkan energi untuk melangkah penuh harapan tidak hanya melalui keandalan layanan distribusi energi, tetapi juga melalui kehadiran yang memberi manfaat nyata bagi lingkungan sosial.

Program ini sekaligus merupakan bagian dari rangkaian Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI) Pertamina Group 2026.

Manager Corporate Communication & Relations PT Elnusa Petrofin Putiarsa Bagus Wibowo menyampaikan Ramadan menjadi ruang refleksi bagi perusahaan untuk terus menumbuhkan nilai kebersamaan.

“Melalui kegiatan berbagi ini, kami berharap dapat memberikan dukungan yang bermakna bagi masyarakat serta mempererat hubungan yang telah terjalin di sekitar wilayah operasi,” ujarnya.