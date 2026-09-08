Elnusa Berbagi Wawasan Seismik 3D kepada Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan

jpnn.com, TARAKAN - PT Elnusa Tbk (IDX: ELSA), perusahaan jasa energi terintegrasi yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, menghadirkan program CSR Elnusa Mengajar bagi mahasiswa Universitas Borneo Tarakan melalui kegiatan Upskilling Pendataan Fisik Bangunan Survey Seismik 3D Mangatal Juata.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Pilar Edukasi dalam program CSR Elnusa Mengajar yang mencakup aspek pendidikan, literasi, dan pengembangan talenta.

Melalui tagline 'Belajar Hari Ini, Siap Menghadapi Masa Depan', Elnusa berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas generasi muda melalui transfer pengetahuan, penguatan keterampilan, serta pengenalan teknologi dan industri energi yang relevan dengan kebutuhan masa depan.



Pelaksanaan program ini juga menjadi bagian dari semangat menyambut Hari Ulang Tahun ke-57 Elnusa yang akan diperingati pada 9 September 2026.

Mengusung tema 'Rediscover, Innovate, Elevate', Elnusa memaknai perjalanan lebih dari lima dekade sebagai momentum untuk terus bertumbuh, beradaptasi, dan berinovasi, sekaligus memperluas kontribusi bagi masyarakat dan generasi penerus bangsa.



Melalui program unggulan Elnusa Mengajar, perusahaan menghadirkan ruang pembelajaran yang menghubungkan dunia akademis dengan praktik industri.

Dengan pendekatan Learning, Sharing & Action, mahasiswa diajak memahami berbagai aspek dalam pelaksanaan proyek energi secara langsung dari para praktisi yang terlibat di lapangan.



Senior Manager Corporate Communication & Relation Elnusa Jayanty Oktavia Maulina mengatakan setiap proyek yang dijalankan perusahaan diupayakan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Jayanty mengatakan bagi Elnusa, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya diukur dari pencapaian operasional.

Elnusa juga ingin memastikan kehadiran perusahaan memberikan nilai tambah melalui berbagi pengetahuan, penguatan kapasitas, dan pembukaan wawasan bagi generasi muda.

"Kami percaya bahwa kesempatan belajar dan pengalaman langsung dari dunia industri dapat menjadi bekal berharga bagi mereka dalam menghadapi masa depan," ujar Jayanty.



Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa diperkenalkan pada dasar-dasar Survey Seismik 3D dan proses Pendataan Fisik Bangunan yang menjadi bagian penting dalam tahapan persiapan proyek.