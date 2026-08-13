Elnusa Perkuat Peran Strategis Lewat Kapabilitas Geoscience Berbasis Teknologi

jpnn.com, JAKARTA - PT Elnusa Tbk (Elnusa) memperkuat kapabilitas Geoscience & Reservoir Services (GRS) untuk mendukung kebutuhan eksplorasi dan industri energi melalui teknologi, inovasi, serta pengalaman operasional yang terintegrasi.

Melalui GRS, perusahaan jasa energi terintegrasi yang merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina itu mengintegrasikan kapabilitas akuisisi, pengolahan, dan pemodelan data untuk menghasilkan high-resolution subsurface insights sebagai dasar dalam memahami kondisi bawah permukaan dan mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan eksplorasi maupun engineering.

Pemanfaatan teknologi wireless dan nodal juga memberikan pilihan metode akuisisi yang lebih fleksibel, khususnya untuk wilayah remote dan kondisi lapangan dengan tantangan akses.

Corporate Secretary PT Elnusa Tbk, Rustam Aji mengatakan teknologi dan inovasi menjadi bagian penting dalam memperkuat kapabilitas Elnusa sekaligus menjawab kebutuhan industri energi yang terus berkembang.

Menurutnya, kemampuan tersebut perlu ditopang oleh kesiapan operasional agar teknologi yang dikembangkan dapat memberikan manfaat optimal di lapangan.

“Bagi Elnusa, teknologi dan inovasi bukan hanya menjadi bagian dari perangkat operasional, tetapi merupakan enabler dalam menghadirkan solusi energi yang semakin adaptif dan bernilai tambah,” ujar Rustam.

Untuk mendukung kebutuhan akuisisi data dengan karakteristik lapangan yang beragam, Elnusa memiliki portofolio teknologi yang mencakup land seismic, marine seismic, nodal technology, seismic drilling, recording system, Vibroseis, Ocean Bottom Nodes, hingga non-seismic survey.

Kapabilitas tersebut didukung lebih dari 100 set surveying, navigation, positioning, lebih dari 250 set seismic drilling, lebih dari 25.000 channel recording & cable system, 9 Vibroseis, 1 Indonesian Seismic Vessel, 2.000 Ocean Bottom Nodes, 8.000 Onshore SmartSolo Nodes, serta 25.000 Onshore Stryde Nodes.