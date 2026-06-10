Elnusa Petrofin Beri Penghargaan bagi Awak Mobil Tangki Berprestasi
jpnn.com, JAKARTA - Di balik sumber energi yang didistribusikan di SPBU, bandara, kawasan industri, hingga pelosok negeri, terdapat para pejuang yang setiap hari memastikan distribusi energi berjalan lancar dan tanpa henti.
Mereka adalah para Awak Mobil Tangki (AMT), garda terdepan distribusi energi yang menempuh perjalanan panjang, menghadapi berbagai tantangan di lapangan, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi menjaga pasokan energi bagi masyarakat.
Sebagai perusahaan logistik energi terintegrasi, PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk. (ELSA), mencatat rata-rata perjalanan distribusi energi mencapai lebih dari 600.000 kilometer per hari, atau setara lebih dari 15 kali mengelilingi bumi.
Di balik angka- angka tersebut, terdapat dedikasi ribuan AMT yang menjadi penghubung antara energi dan kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, Elnusa Petrofin memberikan apresiasi kepada para Awak Mobil Tangki berprestasi yang menunjukkan kinerja unggul selama operasional perusahaan, termasuk pada periode Satgas Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026.
Penghargaan berupa puluhan unit sepeda motor diberikan secara langsung hingga akhir bulan lalu oleh perwakilan perusahaan di masing-masing wilayah operasional kepada para AMT berprestasi yang tersebar di beberapa wilayah operasional, antara lain: Medan, Padang, Siak, Jambi, Lampung, Bali, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, dan Jayapura.
Selain itu, diberikan beasiswa pendidikan bagi putra-putri para penerima penghargaan, sebagai bentuk apresiasi kepada keluarga yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan para pejuang energi.
Proses penilaian dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek operasional dan keselamatan kerja.
Momentum pemberian penghargaan ini juga menjadi refleksi atas perjalanan panjang 30 tahun Elnusa Petrofin dalam menghadirkan kebutuhan energi di tengah masyara
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