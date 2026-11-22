jpnn.com, JAKARTA - PT Elnusa Petrofin menegaskan tindakan penyalahgunaan muatan BBM

maupun penyimpangan prosedur distribusi bertentangan dengan ketentuan operasional dan prinsip integritas perusahaan.

Sikap tersebut disampaikan menanggapi informasi mengenai dugaan penyelewengan BBM yang melibatkan Awak Mobil Tangki (AMT) dalam kegiatan distribusi BBM di wilayah Indragiri Hulu.

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Manager Corporate Communication & Relation PT Elnusa Petrofin Putiarsa Bagus Wibowo menyatakan, dugaan tindakan tersebut tidak mencerminkan standar kerja dan tanggung jawab yang wajib dijalankan dalam kegiatan distribusi BBM.

“Perusahaan juga merupakan pihak yang dirugikan apabila terjadi penyalahgunaan muatan dalam proses penyaluran,” kata Putiarsa dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11).

Putiarsa mengatakan Elnusa Petrofin mendukung proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan perusahaan berdasarkan hasil pemeriksaan dan investigasi.

“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, perusahaan akan memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Terkait kronologi kejadian, Putiarsa menjelaskan, pada Kamis (19/11), mobil tangki yang bertugas melakukan pengiriman BBM dari Fuel Terminal (FT) Indragiri Hilir Tembilahan menuju SPBU tujuan terindikasi melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan prosedur operasional.