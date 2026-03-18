Elnusa Petrofin Optimal Penyaluran BBM Pertamina Selama Libur Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk. (ELSA)dan bagian dari ekosistem Pertamina Group, menegaskan kesiapan operasionalnya dalam mendukung pelaksanaan Satuan Tugas (SATGAS) Ramadan–Idulfitri 2026/1447 H PT Pertamina (Persero) yang telah berlangsung sejak 9 Maret hingga 1 April 2026 nanti.

Kesiapan ini menjadi krusial dalam mengantisipasi peningkatan konsumsi energi nasional, sekaligus memastikan distribusi BBM tetap berjalan aman, andal, dan tepat waktu di seluruh wilayah operasional.

Sebagai salah satu tulang punggung logistik energi nasional, Elnusa Petrofin mengoptimalkan kapabilitas operasional melalui penguatan armada, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta kesiapan infrastruktur pendukung yang terintegrasi dengan standarkeselamatan berbasis HSSE (Health, Safety, Security, and Environment).

Dalam periode Satgas ini, Elnusa Petrofin mengoperasikan sebanyak 1.885 unit Mobil Tangki (MT) dengan total kapasitas angkut mencapai 31.576 kiloliter (KL).

Penguatan armada initurut didukung oleh penambahan 114 unit MT asset baru, sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan keandalan dan fleksibilitas distribusi di tengah lonjakan kebutuhan energi.

Di sisi sumber daya manusia, perusahaan menyiapkan 7.567 Awak Mobil Tangki (AMT)yang tersebar di seluruh wilayah operasional. Untuk memastikan kualitas layanan dan keselamatan distribusi, Elnusa Petrofin juga telah melaksanakan program peningkatankompetensi bagi

1.083 AMT, yang di-upgrade dari level AMT 2 menjadi AMT 1. Langkah ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun kapabilitas SDM yang adaptif dan profesionaldalam menghadapi dinamika operasional, khususnya pada periode puncak konsumsi energi.

Sebagai upaya mitigasi terhadap potensi lonjakan demand throughput, Elnusa Petrofin juga menyiapkan 225 unit armada tambahan melalui skema spot charter yang tersebar secara strategis di berbagai wilayah.