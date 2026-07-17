Elnusa Petrofin Perkuat Operasional dan HSSE demi Dukung Ketahanan Energi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA) yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, terus memperkuat keunggulan operasional dan budaya Health, Safety, Security and Environment (HSSE).

Hal itu sebagai fondasi utama dalam mendukung distribusi energi nasional yang aman, andal, dan berkelanjutan.

Selama tiga dekade berkiprah di industri energi, Elnusa Petrofin telah berkembang menjadi penyedia solusi logistik energi terintegrasi yang melayani distribusi BBM, LPG, aviasi, petrokimia, pelumas, pengelolaan terminal energi, hingga layanan chemical logistics.

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Saat ini, perusahaan mengelola operasional yang tersebar di lebih dari 98 lokasi operasi di seluruh Indonesia dan mendukung distribusi energi melalui jaringan 51 Fuel Terminal Pertamina Patra Niaga.

Kompleksitas operasional tersebut didukung oleh transformasi digital yang terus diperkuat. Salah satu implementasinya adalah Road Traffic Control (RTC) yang beroperasi selama 24 jam dan menjadi pusat pemantauan armada distribusi energi secara real-time.

RTC terintegrasi dengan lebih dari 2.900 perangkat GPS dan lebih dari 2.200 unit CCTV armada yang memungkinkan perusahaan memonitor pergerakan kendaraan, perilaku berkendara, kondisi perjalanan, hingga performa operasional secara menyeluruh melalui dashboard digital yang dapat diakses secara terpusat.

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Direktur Operasi dan Marketing PT Elnusa Petrofin, Ferdiansyah, mengatakan bahwa keberhasilan operasional perusahaan selama 30 tahun tidak terlepas dari komitmen untuk menempatkan keselamatan dan keandalan operasional sebagai prioritas utama.

“Bagi Elnusa Petrofin, operational excellence dan HSSE excellence merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kami membangun sistem, proses, dan budaya kerja yang memastikan setiap distribusi energi dapat berjalan secara aman, tepat waktu, dan andal untuk mendukung kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Ferdiansyah.