Elnusa Petrofin & Pertamina Patra Niaga Gelar Go Live Project Aviation Bali-Nusra

jpnn.com, JAKARTA - PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, bersama PT Pertamina Patra Niaga resmi memulai implementasi Project Aviation Bali - Nusa Tenggara.

Implementasi itu dilakukan melalui seremoni Go Live yang diselenggarakan di Aviation Fuel Terminal (AFT) Bandara Internasional Lombok (BIL), Nusa Tenggara Barat pada Selasa, 16 Juni 2026.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat keandalan rantai pasok Aviation Fuel di kawasan Bali dan Nusa Tenggara yang termasuk dalam salah satu sektor wilayah Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) sekaligus memperkokoh sinergi Pertamina Group dalam menjaga kelancaran distribusi energi bagi sektor penerbangan nasional.

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Di tengah pertumbuhan mobilitas udara dan meningkatnya kebutuhan konektivitas antardaerah, keandalan distribusi Aviation Fuel menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, pariwisata, dan pembangunan nasional.

Seremoni Go Live ini dihadiri langsung oleh perwakilan jajaran manajemen PT Pertamina Patra Niaga dan PT Elnusa Petrofin, serta para Perwira yang turut hadir dalam agenda ini.

Implementasi Project Aviation Bali Nusa Tenggara juga menjadi bagian dari penguatan milestone Elnusa Petrofin dalam mendukung logistik energi sektor aviasi nasional.

Sebelumnya, perusahaan telah dipercaya mengelola berbagai proyek operasional di sejumlah Aviation Fuel Terminal (AFT) yang tersebar di berbagai wilayah strategis Indonesia, mulai dari Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Melalui implementasi terbaru ini, cakupan layanan perusahaan semakin diperluas ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, mempertegas peran Elnusa Petrofin dalam menghadirkan solusi logistik energi terintegrasi yang mampu menjawab kebutuhan distribusi energi nasional yang semakin dinamis.