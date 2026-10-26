Elnusa & PHR Regional 1 Mulai Survei Seismik 2D Gerbera Sepanjang 688,5 Km di Lampung
jpnn.com, LAMPUNG - PT Elnusa Tbk (Elnusa, IDX: ELSA) bersama Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Sumatra (PHR Regional 1) memulai pelaksanaan Survei Seismik 2D Gerbera di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pertamina memperkuat eksplorasi migas melalui pembaruan data geofisika bawah permukaan guna mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi sumber daya migas domestik.
Dengan lintasan survei sepanjang 688,5 kilometer, Gerbera menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat landasan teknis bagi penentuan tahapan eksplorasi selanjutnya sekaligus mendukung upaya menjaga ketahanan energi nasional.
Direktur Utama PHR Regional 1 Sumatra Muhamad Arifin menyampaikan penguatan kegiatan eksplorasi merupakan bagian penting dalam menjaga kesinambungan pasokan energi dalam jangka panjang.
Menurut Arifin, eksplorasi membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan data yang memadai, serta kolaborasi berbagai pihak agar potensi sumber daya migas dapat dievaluasi secara lebih terukur.
Ketahanan energi nasional, lanjut Arifin, tidak hanya ditentukan kemampuan dalam menjaga produksi lapangan yang sudah beroperasi.
Namun juga konsistensi dalam mencari dan mengevaluasi potensi sumber daya baru.
Perkuat fondasi ketahanan energi nasional, Elnusa dan PHR Regional 1 mulai Survei Seismik 2D Gerbera sepanjang 688,5 kilometer di Lampung
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