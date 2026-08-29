menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Elnusa: Progres Pembangunan Terminal Terpadu Palaran di Samarinda Melampaui Rencana

Elnusa: Progres Pembangunan Terminal Terpadu Palaran di Samarinda Melampaui Rencana

Elnusa: Progres Pembangunan Terminal Terpadu Palaran di Samarinda Melampaui Rencana
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Proyek pembangunan Terminal Terpadu Palaran di Samarinda memasuki milestone baru melalui Groundbreaking Pemasangan Tiang Pancang Perdana yang dilaksanakan pada Rabu (26/8). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, SAMARINDA - PT Elnusa Tbk (IDX: ELSA), perusahaan jasa energi terintegrasi yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, bersinergi dengan Pertamina Patra Niaga terus mendorong pembangunan Terminal Terpadu Palaran di Samarinda, Kalimantan Timur.

Proyek strategis tersebut kini memasuki milestone baru melalui Groundbreaking Pemasangan Tiang Pancang Perdana yang dilaksanakan pada Rabu (26/8).

Elnusa: Progres Pembangunan Terminal Terpadu Palaran di Samarinda Melampaui Rencana

Baca Juga:

Dimulainya pekerjaan tiang pancang menandai berlanjutnya proyek ke fase konstruksi sekaligus memperkuat peran Elnusa dalam menghadirkan solusi EPC terintegrasi dari tahap engineering, procurement, konstruksi hingga kesiapan operasional fasilitas.

Hal ini guna menjaga Ketahanan Energi Nasional, khususnya dalam mendukung keandalan dan kelancaran distribusi energi di Kalimantan Timur.

Direktur Operasi PT Elnusa Tbk Andri Haribowo menyampaikan pemasangan tiang pancang perdana menjadi bagian penting dari perjalanan pembangunan Terminal Terpadu Palaran.

Baca Juga:

Andri mengatakan pemasangan tiang pancang perdana menjadi milestone penting yang menunjukkan pembangunan Terminal Terpadu Palaran terus bergerak sesuai arah yang direncanakan.

"Kami memastikan setiap tahapan proyek dijalankan melalui disiplin eksekusi yang kuat dengan tetap mengedepankan kualitas dan keselamatan, sehingga infrastruktur ini nantinya dapat memberikan manfaat optimal bagi keandalan rantai pasok energi nasional, khususnya di Kalimantan Timur,” ujar Andri.

Hingga 25 Agustus 2026, pelaksanaan pembangunan Terminal Terpadu Palaran di Samarinda mencatat progres yang melampaui rencana

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI