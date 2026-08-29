Elnusa: Progres Pembangunan Terminal Terpadu Palaran di Samarinda Melampaui Rencana
jpnn.com, SAMARINDA - PT Elnusa Tbk (IDX: ELSA), perusahaan jasa energi terintegrasi yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, bersinergi dengan Pertamina Patra Niaga terus mendorong pembangunan Terminal Terpadu Palaran di Samarinda, Kalimantan Timur.
Proyek strategis tersebut kini memasuki milestone baru melalui Groundbreaking Pemasangan Tiang Pancang Perdana yang dilaksanakan pada Rabu (26/8).
Dimulainya pekerjaan tiang pancang menandai berlanjutnya proyek ke fase konstruksi sekaligus memperkuat peran Elnusa dalam menghadirkan solusi EPC terintegrasi dari tahap engineering, procurement, konstruksi hingga kesiapan operasional fasilitas.
Hal ini guna menjaga Ketahanan Energi Nasional, khususnya dalam mendukung keandalan dan kelancaran distribusi energi di Kalimantan Timur.
Direktur Operasi PT Elnusa Tbk Andri Haribowo menyampaikan pemasangan tiang pancang perdana menjadi bagian penting dari perjalanan pembangunan Terminal Terpadu Palaran.
Andri mengatakan pemasangan tiang pancang perdana menjadi milestone penting yang menunjukkan pembangunan Terminal Terpadu Palaran terus bergerak sesuai arah yang direncanakan.
"Kami memastikan setiap tahapan proyek dijalankan melalui disiplin eksekusi yang kuat dengan tetap mengedepankan kualitas dan keselamatan, sehingga infrastruktur ini nantinya dapat memberikan manfaat optimal bagi keandalan rantai pasok energi nasional, khususnya di Kalimantan Timur,” ujar Andri.
Hingga 25 Agustus 2026, pelaksanaan pembangunan Terminal Terpadu Palaran di Samarinda mencatat progres yang melampaui rencana
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