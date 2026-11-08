Elon Musk Menyerah, Tesla Setop Produksi Cybertruck
jpnn.com - Pikatan baja mengotak yang futuristik itu akhirnya menyerah. Tesla dilaporkan menyetop produksi Cybertruck di fasilitas Austin, Texas, pada pertengahan 2027.
Langkah itu menandai berakhirnya era eksperimen pikap listrik kontroversial yang sempat mengguncang dunia otomotif.
Lewat unggahannya di platform X pada Jumat (6/11/2026), Elon Musk memberi sinyal jelas: Tesla ingin memutar kemudi.
Kapasitas produksi Cybertruck bakal dikupas habis demi memberi jalan bagi armada robotaxi mereka, Cybercab.
Meski Musk menyebut Cybertruck sebagai "kendaraan terbaik yang pernah dibuat Tesla", angka penjualan berkata lain.
Ekspektasi muluk 250 ribu unit per tahun sirna. Data Kelley Blue Book mencatat penjualan di AS meluncur turun dari 38.965 unit pada 2024 menjadi hanya 20.237 unit sepanjang 2025.
Mantan CEO Aston Martin Andy Palmer, menyebut keputusan ini realistis.
"Statistik tidak pernah bohong. Mengapa terus mempertahankan produk yang gagal mencapai target?" ujarnya.
Pikatan baja mengotak yang futuristik itu akhirnya menyerah. Tesla dilaporkan menyetop produksi Cybertruck di fasilitas Austin, Texas, pada pertengahan 2027.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persaingan Robot Humanoid Memanas, Meta Diam-Diam Garap "Max"
- Elon Musk Pamer Tesla Roadster Bisa Terbang, Tetapi Sulit Diproduksi Massal
- Ide Gila Elon Musk Lewat Tesla Roadster, Mobil Terbang Tanpa Sayap
- Mengenal Saham Tesla, Bisnis, hingga Cara Membelinya
- Dianggap Membahayakan Pengguna, Jutaan Mobil dengan Gagang Pintu Tersembunyi Direcall
- Elon Musk Resmi Jadi Triliuner Pertama di Dunia Seusai SpaceX IPO, Berapa Kekayaannya