Elon Musk Pamer Tesla Roadster Bisa Terbang, Tetapi Sulit Diproduksi Massal

jpnn.com - Pakar ekonomi dan keuangan Profesor Emeritus Jay Ritter mengomentari mobil sport besutan Elon Musk yang baru saja diperkenalkan kepada publik, yakni Tesla Roadster.

Dia menilai Tesla Roadster kemungkinan besar akan tidak diproduksi massal.

Sebab, mobil terbang itu hanya terwujud untuk demonstrasi kendaraan.

Pengamat dari Warrington College of Business, Universitas Florida itu mengatakan kemungkinan produksi massalotomoti mobil itu sangat kecil karena adanya kekhawatiran terkait keselamatan.

"Masalah keselamatan menjadi salah satu kendala utama," kata direktur The IPO Initiative di Departemen Keuangan, Asuransi, dan Real Estat Universitas Florida itu.

Pekan lalu, Tesla memperkenalkan mobil sport listrik Roadster.

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Dalam satu demonstrasi, kendaraan itu melompati rintangan, berputar pada porosnya, melayang sesaat di atas tanah, lalu mendarat dengan aman sambil berputar saat turun.

"Menurut perkiraan saya, hanya sedikit Tesla model baru ini yang dapat diproduksi. Kekhawatiran terkait tanggung jawab hukum atas produk akan menjadi masalah besar,” kata Ritter dalam wawancara yang disiarkan Kantor Berita Rusia RIA Novosti dari Washington, Senin.