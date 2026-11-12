Elvy Sukaesih hingga Mario O’Brian Isi Soundtrack Banyak Anak Banyak Rejeki

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Black White Pictures menghadirkan dua lagu dengan karakter musik berbeda untuk mengiringi film Banyak Anak Banyak Rejeki.

Produser Fadli Fuad menggandeng penyanyi dangdut Elvy Sukaesih serta Mario O’Brian feat. Mister Nobody untuk menjangkau penonton dari berbagai generasi.

Dua lagu yang diperkenalkan sebagai soundtrack film tersebut adalah Mandi Susu yang dibawakan Elvy Sukaesih dan Jangan Ragu yang dinyanyikan Mario O’Brian feat. Mister Nobody.

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Kedua lagu itu menawarkan nuansa musik berbeda, mulai dari sentuhan dangdut hingga aransemen modern yang menyasar pendengar muda. Sementara itu, film Banyak Anak Banyak Rejeki dijadwalkan tayang di bioskop pada 14 Januari 2027.

Produser Fadli Fuad mengatakan, soundtrack memiliki peran penting dalam membangun suasana dan emosi penonton saat menyaksikan film.

Menurut dia, musik bukan sekadar pelengkap adegan, melainkan salah satu elemen yang dapat menghidupkan cerita.

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"Menurut saya, soundtrack merupakan salah satu roh sebuah film. Apa jadinya sebuah film tanpa soundtrack? Musik bukan sekadar pengisi suasana, tetapi juga punya kekuatan untuk menghidupkan cerita dan membangun emosi penonton," ujar Fadli, di Jakarta, Kamis (12/11).

Keterlibatan Elvy Sukaesih menjadi salah satu daya tarik dalam proyek tersebut. Penyanyi yang telah puluhan kali mengisi soundtrack film itu mengaku memiliki pengalaman berbeda saat membawakan kembali lagu Mandi Susu.