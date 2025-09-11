menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Elvy Sukaesih Tidak Sabar Tampil Bersama Tokyo Ska Paradise Orchestra di Synchronize Fest 2025

Elvy Sukaesih Tidak Sabar Tampil Bersama Tokyo Ska Paradise Orchestra di Synchronize Fest 2025

Elvy Sukaesih Tidak Sabar Tampil Bersama Tokyo Ska Paradise Orchestra di Synchronize Fest 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyanyi dangdut Elvy Sukaesih di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (10/9). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut legendaris Elvy Sukaesih akan berkolaborasi dengan band ska asal Jepang, Tokyo Ska Paradise Orchestra di Synchronize Fest 2025.

Kolaborasi spesial tersebut bakal hadir pada hari ketiga Synchronize Fest 2025, tepatnya pada 5 Oktober 2025 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta.

"Syukur alhamdulillah kemarin bisa muncul juga, sekarang kembali diajak," kata Elvy Sukaesih saat konferensi pers Synchronize Fest 2025 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (10/9).

Baca Juga:

Perempuan berusia 74 tahun itu mengatakan penampilan dengan Tokyo Ska Paradise Orchestra di Synchronize Fest 2025 bukan sekadar kolaborasi biasa.

Sebab, ini menjadi momen reuni bagi Elvy Sukaesih dan Tokyo Ska Paradise Orchestra setelah hampir tiga dekade.

Adapun dirinya dan Tokyo Ska Paradise Orchestra pernah tampil di Jepang pada 1996 silam.

Baca Juga:

"Pasti melepas rindu, 29 tahun yang lalu saya pernah show di Tokyo bersama Tokyo Ska Paradise," jelas Elvy Sukaesih.

Elvy Sukaesih tidak sabar tampil bersama Tokyo Ska Paradise Orchestra di Synchronize Fest 2025.

Penyanyi dangdut legendaris Elvy Sukaesih akan berkolaborasi dengan band ska asal Jepang, Tokyo Ska Paradise Orchestra di Synchronize Fest 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI