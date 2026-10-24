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Emana Aruna Hadirkan Cara Berbeda Menikmati Pesona Nusa Penida

Emana Aruna Hadirkan Cara Berbeda Menikmati Pesona Nusa Penida
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Jeevawas memperkenalkan Emana Aruna, sebuah resor atau penginapan yang menghadirkan 20 vila dengan pemandangan laut dan Gunung Agung. Foto: Jeevawas

jpnn.com, NUSA PENIDA - Nusa Penida, Bali saat ini menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan untuk berlibur.

Selain menawarkan beragam pilihan wisata alam, Nusa Penida juga menghadirkan akomodasi baru yang bisa membuat liburan kian berkesan.

Salah satunya Emana Aruna, destinasi terbaru dalam portofolio Jeevawasa yang menghadirkan 20 vila kontemporer di kawasan pesisir dengan pemandangan laut dan Gunung Agung.

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CEO Jeevawasa Adiguna Kusuma mengungkapkan Emana Aruna menawarkan suasana dengan pemandangan Nusa Penida.

Kenyamanan modern berpadu dengan karakter ala kehidupan pulau, menciptakan pengalaman menginap lebih ringan, nyaman, dan dekat dengan suasana pulau.

Menurut dia, vila itu merupakan bagian dari visi perusahaan untuk menghadirkan destinasi yang selaras dengan karakter setiap tempat.

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"Keindahan alam, garis pantai yang memukau, serta semangat kehidupan yang begitu khas menjadi sumber inspirasi utama kami dalam menghadirkan Emana Aruna. Hal-hal tersebut menjadi bagian penting dari visi kami untuk menciptakan sebuah destinasi yang merayakan karakter pulau ini, sekaligus menawarkan cara baru dan berkesan bagi para tamu untuk menikmatinya," kata Adiguna dalam siaran persnya, Jumat (23/10).

Emana Aruna dirancang untuk memberikan kenyamanan dan ruang untuk bersantai, dengan lanskap alam sebagai bagian dari suasana menginap.

Jeevawas memperkenalkan Emana Aruna, sebuah resor atau penginapan yang menghadirkan 20 vila dengan pemandangan laut dan Gunung Agung.

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