Emas Banyak Diburu, Galeri 24 Pegadaian Pastikan Stok Emas Batangan Tersedia di Seluruh Outlet

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian melalui anak usahanya Galeri 24 siap memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembelian emas batangan untuk kebutuhan investasi.

Pasalnya, di saat permintaan emas melonjak, seringkali masyarakat dihadapkan pada kendala ketersediaan stok, terutama untuk denominasi tertentu.

“Pegadaian hadir untuk memenuhi kebutuhan finansial dan investasi masyarakat. Melalui Galeri 24, kami berupaya menjawab keresahan masyarakat yang khawatir tidak bisa mendapatkan instrumen investasi kemilau tersebut secara fisik,” ujar Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti.

Melalui 83 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, Galeri 24 menyediakan ragam jenis perhiasan maupun emas batangan 24 Karat (999.9) mulai dari pecahan 0,05 gram, 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, hingga gold bar dengan gramasi besar seperti 250 gram, 500 gram, 1 kg hingga 12,5 kg yang bersertifikasi SNI.

Direktur PT Pegadaian Galeri 24, Endah Susiani menjelaskan, ketersediaan stok emas batangan Galeri 24 tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Didukung oleh jaringan outlet yang kuat dan juga sistem distribusi Galeri 24 yang terintegrasi dengan jaringan Pegadaian di seluruh Indonesia, kami memastikan ketersediaan emas berkualitas dan masyarakat dapat membeli tanpa diberikan batasan maksimum pembelian," jelasnya.

Galeri 24 memberikan kemudahan melalui berbagai saluran. Masyarakat bisa membeli emas secara online melalui marketplace resmi Galeri 24 atau langsung melalui situs resmi www.galeri24.co.id.

Prosesnya cepat, aman, dan bisa dilakukan kapan saja tanpa perlu keluar rumah.