Emas Digital Naik Daun, Bappebti Diminta Perkuat Regulasi Demi Cegah Pencucian Uang
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Republik Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri, menekankan pentingnya penguatan regulasi dalam sektor perdagangan berjangka komoditi (PBK).
Dia menyoroti fenomena perdagangan fisik emas digital di Indonesia kini tengah naik daun dan berkembang pesat.
Wamendag menilai kehadiran regulasi mumpuni di sektor PBK menjadi hal krusial di tengah tren investasi emas yang terus meningkat.
Upaya menghadirkan regulasi yang 'sehat' utamanya dapat melindungi kepentingan masyarakat luas.
Terlebih dari itu, regulasi yang mumpuni juga sangat diperlukan untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku industri.
Lebih jauh, regulasi juga dapat mencegah tindak kejahatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme dalam transaksi komoditas.
"Kehadiran regulasi sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha, meningkatkan investasi dalam negeri, serta mencegah kejahatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme," kata Dyah di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/1).
Sehubungan dengan itu, Wamendag memberikan arahan khusus kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Wamendag menekankan pentingnya penguatan regulasi dalam sektor perdagangan berjangka komoditi (PBK).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bappebti Beberkan Tantangan Industri PBK di Masa Transisi
- Kinerja PBK 2025 Naik 49,8 Persen, Transaksi Emas Digital Capai Rp107 T
- Perkuat Kepercayaan Klien, KVB Futures Indonesia Gelar Golf Networking Bersama JFX
- ShariaCoin Dorong Inklusi Keuangan Syariah Lewat Layanan Emas Digital
- Fanie Balqis & VAIA, Gandeng Wamendag Tampilkan Koleksi ‘Preppy Muse’ di JMFW 2026
- KVB Futures Indonesia Perkuat Regulasi dan Kepercayaan Nasabah