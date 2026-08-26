EMAS Pacu Pertumbuhan Tambang Pani, Produksi Heap Leach Terus Meningkat

jpnn.com, JAKARTA - PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS atau Perseroan; IDX: EMAS; HKEX: 6228), entitas anak PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), menyampaikan laporan positif pengembangan Tambang Emas Pani di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

Ekspansi Tambang Emas Pani terus berjalan sesuai rencana, didukung oleh peningkatan produksi dari operasi heap leach serta kemajuan pengembangan fasilitas pengolahan Carbon-in-Leach (CIL) berkapasitas 12 juta ton per tahun (Mtpa).

EMAS terus membangun momentum operasional sejak pencapaian produksi emas perdana pada 14 Februari 2026 lalu.

Produksi emas meningkat menjadi 15.594 ounces pada kuartal II 2026 dari 1.818 ounces pada kuartal I 2026, seiring berlanjutnya ramp-up operasi heap leach.

Pengembangan fasilitas heap leach dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan kapasitas pengolahan

bijih. Cell 1 dan 2 telah selesai dibangun, dan kapasitasnya akan terus ditingkatkan melalui peninggian tanggul hingga akhir 2026.

Pekerjaan lanjutan akan berlanjut pada 2027, bersamaan dengan pembangunan cell ketiga yang telah dimulai. Setelah seluruh pekerjaan selesai, fasilitas heap leach Tambang Emas Pani ditargetkan memiliki kapasitas sekitar 62 juta ton bijih.

Pengembangan fasilitas pengolahan CIL berkapasitas 12 juta ton per tahun menjadi salah satu pendorong pertumbuhan utama EMAS.

Fasilitas yang melengkapi operasi heap leach ini diperkirakan meningkatkan perolehan emas dari sekitar 80% menjadi lebih dari 90%, serta dirancang untuk dapat dikembangkan hingga 24 juta ton per tahun.