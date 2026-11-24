jpnn.com, JAKARTA - Cikhita Virginia menyampaikan memiliki sejumlah strategi untuk meningkatkan kualitas UMKM hingga tembus pasar global.

Hal itu disampaikan Cikhita setelah mendapat amanah sebagai Ketua Bidang XI UMKM, Koperasi, Perdagangan, dan Kewirausahaan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) masa bakti 2026–2029.

Pelantikan berlangsung pada Jumat, 20 November 2026, di JICC Senayan, Jakarta, bersama 600 pengurus BPP HIPMI lainnya.

“Saya menerima amanah ini dengan rasa syukur sekaligus tanggung jawab. Bukan soal jabatan, tetapi soal kerja nyata bersama para pelaku UMKM, koperasi, dan wirausaha muda di seluruh Indonesia,” ujar Cikhita, Senin (23/11).

Cikhita menilai UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global.

Menurutnya, pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah membuka akses agar produk-produk UMKM bisa menjangkau pembeli di luar negeri.

“Harapan saya, makin banyak UMKM yang bisa mendunia. Mereka tidak cukup hanya menjadi local champion, tetapi juga harus mendapatkan akses ke luar negeri,” tuturnya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, Cikhita mengatakan Bidang XI akan memusatkan kerja pada sejumlah program yang ditargetkan berjalan sepanjang masa bakti 2026–2029.