Embargo Ekspor Gas Ke Singapura Dinilai Sudah Sesuai Aturan

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengurangi ekspor gas ke Singapura dinilai positif.

Ekonom Universitas Negeri Manado (Unima) Robert R. Winerungan menilai keputusan Bahlil tepat di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional.

Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan pasokan gas bagi industri dan pembangkit listrik dalam negeri sebelum memenuhi kebutuhan ekspor, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian energi.

“Saya kira keputusan pemerintah itu cukup bijak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai terus melakukan ekspor ketika industri dalam negeri kekurangan," ujar Robert saat dihubungi, Selasa (27/10).

Robert menjelaskan pemanfaatan gas untuk industri domestik berpotensi memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan sekadar menjualnya ke luar negeri.

Pasalnya, ketersediaan gas dengan harga kompetitif dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi, memperkuat daya saing produk nasional, sekaligus mendorong berkembangnya industri pengolahan yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

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"Saya kira dengan menggunakan gas untuk kebutuhan dalam negeri itu malah lebih hemat. Barang-barang akan dibuat lebih efisien dan bisa dijual dengan harga lebih murah. Industri akan makin bagus," jelasnya.

Pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono menilai kebijakan pengurangan ekspor gas sejalan dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.