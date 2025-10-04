menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Emil Audero Absen Bela Timnas Indonesia, Kluivert: Ini Sebuah Kehilangan Besar

Penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero (kiri) menangkap bola dengan dibayangi pesepak bola Timnas China Zhang Yuning (kanan) pada pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/6/2025).ANTARA FOTO/Fauzan/mrh/tom. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

jpnn.com - JAKARTA - Emil Audero dipastikan absen membela Timnas Indonesia pada dua pertandingan putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Arab Saudi dan Irak. 

Kabar itu diumumkan langsung Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dalam laman kitagaruda.id, Jumat (3/10). 

"Hari ini saya berbicara dengan Emil (lewat sambungan telepon) setelah menjalani MRI, dan dia memastikan tidak bisa tampil pada putaran keempat melawan Arab Saudi dan Irak," kata Kluivert.

Bagi Kluivert, ini merupakan sebuah kehilangan besar.

"Ini tentu sebuah kehilangan besar karena menurut saya kualitas Emil sebagai penjaga gawang sangatlah bagus. Melihat penampilan terakhirnya, ini benar-benar pukulan bagi tim,” ungkap pelatih asal Belanda itu.

Untuk menambal kekosongan posisi akibat Emil absen, Timnas Indonesia memanggil Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama.

Nadeo telah ke Jeddah, Arab Saudi pada Kamis (2/10) untuk bergabung dengan rekan-rekan setimnya yang telah lebih dahulu berangkat.

"Kami tahu kami mewakili negara kita, sebuah negara besar dalam sepak bola. Jadi, secara garis besar kami tahu apa yang ingin kami lakukan," kata Kluivert.

